Erciş'te Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği - Son Dakika
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Erciş'te Ceza İnfaz Personeli Günü Etkinliği

06.06.2026 12:23
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Erciş'te düzenlenen etkinlikte ceza infaz personelinin özverisi vurgulandı.

Van'ın Erciş ilçesinde Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İnci Kefali Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Programda konuşan Erciş T Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Orhan Akpınar, ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin özveri, sabır ve fedakarlıkla görev yaptığını söyledi.

İnfaz koruma personelinin kamu düzeninin korunması, hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması ve adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Akpınar, "Bugün ülkemizin adalet sisteminin önemli bir parçası olan ceza infaz kurumlarımızda ve denetimli serbestlik müdürlüklerimizde görev yapan personelimizin gününü kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Etkinliğe Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, hakimler, savcılar, infaz koruma memurları ve denetimli serbestlik personeli katıldı.

Kaynak: AA

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