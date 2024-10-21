Erciş'te Dağ Sakızı Zorlu Şartlarda Toplanıyor

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Erciş'te şifa kaynağı dağ sakızı zor şartlarda toplanıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki kırsal alanlarda yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen dağ sakızı zor şartlarda toplanıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki dağlık ve kırsal alanlarda yetişen bitkinin kökünden elde edilip zor şartlarda toplanıyor. Erciş ilçesine bağlı Yünören köyü kırsalında yetişen kenger bitkisinden elde edilen dağ sakızı; yüz felci, çürük diş tedavisinde, patlayan kulak zarının düzelmesinde, safra kesesinden taş düşürme, kalp damarlarının gevşemesi, diş etlerini kuvvetlendirme, orta kulak iltihaplanması, mide ağrısı ve şişkinliği, ortopedik rahatsızlıklar, çene gevşemesi gibi birçok soruna şifa oluyor. Kekik tadını andıran ve ilk çiğnemeye başlanıldığında tadı hafif acı olan dağ sakızı, çiğnemeye devam edildikçe bu acılık kayboluyor.

Dağ sakızı toplayan Yılmaz Şit, küçüklüğünden beri bu sakızı topladığını belirterek, "Toplamak için etrafını kazıp genişletiriz, o köklerin ucunu kestikçe oradan süt akar. Kiminin sütü kahverengi kimin sütü beyazdır ama kahverengi süt amacına daha uygundur. Bu sakız ortopedik hastalıklara yani kırıklarda kullanırlar. Kendim de birçok hasta da kullandım, faydasını gördüm. Bir de bunu yanıklara kullanırlar. Hatta eskiden gelirler toplardılar. Kışın onu yanık yaralarına kullanırlardı, birçok faydası var" dedi.