Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Yaptı

Erciş\'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Yaptı
11.06.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesindeki 500 öğrenci, temiz çevre için Van Gölü sahilinde temizlik etkinliği düzenledi.

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Erciş Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenci, Van Gölü sahilinde bir araya geldi.

Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak isteyen öğrenciler, öğretmenlerinin de katılımıyla sahil boyunca çöp topladı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, proje kapsamında yaklaşık 500 öğrenciyle Van Gölü çevresinde temizlik yaptıklarını söyledi.

Gölün kirletilmemesi konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Zorlu, şunları kaydetti:

"İlimizin güzelliği, doğa harikası Van Gölü'müzün kirlenmesinin önüne geçmek için buradayız. Buralarda gezen, piknik yapan vatandaşlarımızın göle sahip çıkması ve buraları kirletmemesi gerekiyor. Biz de bu anlamda farkındalık oluşturulması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Van Gölü kirlenmesin, başka gölümüz yok. Lütfen bu değerimize sahip çıkalım. Bu mirası gelecek nesillere, kuşaklara aktaralım."

Öğrenci Şahan Ateş ise "Arkadaşlarımızla Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptık. Çok çöp vardı. Herkesten daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Çöplerini etrafa atmasınlar. Van Gölü'müzü kirletmeyelim." dedi.

Sahil boyunca çöp topladıklarını ifade eden öğrenci Sahra Çağan da "Buraya çöp toplamak için geldik. Gerçekten çevremiz çok pisti ama biz temizledik. Gördüğünüz gibi binlerce çöp çıktı. Çöpleri toplamamız iyi oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Van Gölü, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Erciş, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı İsrail'e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı Döner yerken aniden yere yığıldı, korkunç gerçek sonradan ortaya çıktı
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
Aksaray’da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

13:27
ABD ve Çin’den piyasaları rahatlatacak anlaşma
ABD ve Çin'den piyasaları rahatlatacak anlaşma
13:08
Sağlık Bakanlığı’ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
17:48
Guti’den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray’a gitme
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
17:25
Türk spor tarihinde bir ilk Toprak Razgatlıoğlu 2026’da MotoGP’de yarışacak
Türk spor tarihinde bir ilk! Toprak Razgatlıoğlu 2026'da MotoGP'de yarışacak
17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
17:16
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
16:57
Bosna Hersek’te Meclis oturumu ’yılan’ nedeniyle ertelendi
Bosna Hersek'te Meclis oturumu 'yılan' nedeniyle ertelendi
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 13:58:39. #7.13#
SON DAKİKA: Erciş'te Öğrenciler Van Gölü için Temizlik Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.