Erciş\'te Öğretmenler Günü Yürüyüşü

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Van'ın Erciş ilçesinde 101 öğretmen, ızgara planlı antik kent kalıntısında doğa yürüyüşü yaptı.

Kaymakamlık ve Van Gölü Aktivistleri Derneğince 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Solaha Mahallesi'nde bir araya gelen 101 öğretmen, ızgara planlı antik kent kalıntısında yürüyüşe başladı.

Yaklaşık 15 kilometre yürüyen öğretmenler, Türk Bayrağı açtıkları Zernaki Tepe'de arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan tarihi yapıları inceledi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte 101 öğretmenin doğa yürüyüşüne katıldığını belirten Özel, "Yürüyüşle Zernaki Tepe'deki tarihi yapılara dikkat çektik. Burası, dünyanın ilk ızgara planlı şehirlerinden biri. 15 kilometre yürüdük. Zirvede bayrağımızı açtık. Çok güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Erciş Öğretmen Evi Müdürü Tarkan Elbir ise "Etkinliğimize Van ve Bitlis'ten doğasever öğretmenler katıldı. Öğretmenler Günü'nü zirvede bayrak açarak kutladık. Tarihi yapıların tanıtılması için farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden öğretmen Muazzez Piral de yürüyüş boyunca hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapıları görme fırsatı bulduğunu ifade etti.