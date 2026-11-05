Erciş\'te Vefa ekipleri 560 vatandaşa odun kırma ve soba kurma desteği sunuyor

Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen Vefa Projesi kapsamında yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların kış aylarını daha rahat geçirebilmeleri??????? için evde bakım ve destek hizmetleri yürütülüyor.

Erciş Kaymakamlığı bünyesinde görev yapan 32 personel ve 6 araçla, 363 hanede yaşayan 560 vatandaşa düzenli destek sağlanıyor.

Ziyaret ettikleri evlerde vatandaşların kişisel bakım, temizlik, yemek ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşmalarına yardımcı oluyor.

Kış hazırlıkları kapsamında da çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların evlerinde odun kırma, kömür taşıma, soba kurma ve kışlık temizlik işlerini yapıyor.

Hanelere gıda ve sıcak yemek desteği de sunan ekipler, vatandaşların sağlık durumlarını ve günlük ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, onların sosyal marketten yararlanmalarını sağlıyor.

Vatandaşlara ayrıca kuaförlük ve ütü hizmetleri de sunan ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalarla ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını kolaylaştırıp gönüllere dokunuyor.

"Amacımız vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak"

Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, AA muhabirine, Vefa Projesi kapsamında 560 vatandaşa düzenli hizmet sunduklarını söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlarımızın kışlık temizlik, odun kırma ve benzeri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kişisel bakımlarından yemek ihtiyaçlarına kadar birçok konuda destek sağlıyoruz. Bazı vatandaşlarımızı yaşlı evde bakım merkezimize getirerek tıraş, banyo ve kıyafet temizliği hizmetleri sunuyor. Amacımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve hiçbir vatandaşımızın kendisini yalnız hissetmemesini sağlamak. Bizim için vefa, yalnızca ihtiyaçları karşılamak değil, gönüllere dokunmak ve dayanışmayı yaşatmaktır."

Vefa Projesi personeli Nesrullah Kılınç da kış hazırlıkları kapsamında yaşlı vatandaşlara odun kırma, kömür taşıma, soba kurma ve ev temizliği gibi işlerde yardımcı olduklarını ifade etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve yemek desteği de sağlandığını dile getiren Kılınç, "Gıda kolilerinin yanı sıra yemekleri de aşevinden kapılarına kadar ulaştırılıyor. Biz burada bu hizmeti yaparken kendi anne babamıza yardım ediyormuş gibi hissediyoruz. Onların gönüllerine dokunmaya, bir evlat gibi yanlarında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Eşi yatalak olduğu için evde bakım hizmeti alan 77 yaşındaki Müştak Ödül de ekiplerin kış hazırlıklarından kişisel ihtiyaçlarına kadar kendilerine destek olduğunu belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Yaşlılığı nedeniyle odunlarını kıramadığını anlatan Ödül, "Kış geldi, ekipler gelip odunlarımızı kırdı hatta odunluğumuza kadar taşıdı ve sobamızı kurdu. Evimizin temizliğiyle ilgileniyor, eşime de bakım hizmeti sunuyorlar. Ekmeğimizi, yemeğimizi de getiriyorlar. Her ihtiyacımızı karşılıyorlar. Allah devletimizden, kaymakamımızdan razı olsun." diye konuştu.

Yalnız yaşayan 82 yaşındaki Ahmet Çelik, ekiplere teşekkür ederek, "Beni evimden getirdiler, tıraş ettiler, temiz kıyafetler verdiler. Evimi de temizlediler. Devletimiz bana sahip çıktı. Kaymakamımızdan, çalışanlardan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel hizmetler sunuyorlar." ifadelerini kullandı.