Erciş'teki Silahlı Saldırıda Ölüm Sayısı 2 - Son Dakika
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Erciş'teki Silahlı Saldırıda Ölüm Sayısı 2

Erciş\'teki Silahlı Saldırıda Ölüm Sayısı 2

Van'ın Erciş ilçesindeki hastane önünde gerçekleşen saldırıda bir hastane çalışanı hayatını kaybetti.

02.11.2024 17:18
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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Van'ın Erciş ilçesinde hastane önünde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan hastane görevlisi Emrah Budak da kurtarılamadı. Böylece saldırıda ölenlerin sayısı 2'e yükseldi. Saldırgan G.D. ile diğer yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürerken, Van Valisi Ozan Balcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA

Vali Balcı, "Dün gece 2 vatandaşımız arasında kişisel alacak- verecek anlaşmazlığından dolayı kavga çıkıyor. Bu kişilerin polise başvurması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kasten yaralama, darp iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de kasten yaralama cebir iddiasıyla şüpheli kişi, adliyeye intikal ettirilmek üzere polislerimiz tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Burada sağlık raporu alıp akabinde adliyeye intikal edilmek üzereyken hastanenin girişinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldıran kişinin etrafa rasgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir sağlık çalışanımız ağır yaralanıyor ve yaralımız ameliyata alınıyor. Doktorlarımızın yoğun çabalarına rağmen maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin, yakınlarının başı sağ olsun. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi etkisiz hale getirmek için polisimiz de zor kullanma sınırları içeresinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi" dedi.

Kaynak: DHA

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