Erciyes Çadır Kamp Alanı Doğaseverlere Açılıyor - Son Dakika
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Erciyes Çadır Kamp Alanı Doğaseverlere Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz aylarında faaliyet gösteren Erciyes Çadır Kamp Alanı'nı, 'Doğayla Buluşma Zamanı. Çadırını Al, Erciyes'e Gel' sloganıyla 1 Temmuz itibariyle doğaseverlerin kullanımına açacak. Kamp alanı, günlük 100 lira, haftalık 500 lira alan kiralama fiyat tarifesiyle doğaseverlere hizmet verecek.

29.06.2024 12:23
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz aylarında faaliyet gösteren Erciyes Çadır Kamp Alanı'nı, "Doğayla Buluşma Zamanı. Çadırını Al, Erciyes'e Gel" sloganıyla 1 Temmuz itibariyle doğaseverlerin kullanımına açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarında da sporseverler ve doğaseverlerin gözde mekanı olması için çeşitli spor dallarında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkeze hizmete sunulurken, Tekir bölgesinde de geleneksel olarak her yaz Erciyes Çadır Kamp Alanı kamp tutkunlarının kullanımına sunuluyor.

"Doğayla buluşma zamanı. Çadırını al, Erciyes'e gel" sloganıyla yeni sezonu açacak Erciyes Çadır Kamp Alanı, günlük 100 lira, haftalık 500 lira alan kiralama fiyat tarifesiyle doğaseverlere hizmet verecek

Kaynak: AA

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