Erciyes Dağı'na tırmanışlar başlıyor - Son Dakika
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Erciyes Dağı'na tırmanışlar başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes AŞ'nin Erciyes Dağı'nın zirvesine düzenlediği tırmanışlar, 10 Ağustos'ta başlıyor. İç Anadolu'nun zirvesi konumundaki Erciyes'e profesyonel dağ rehberleri eşliğinde düzenlenen tırmanışlar, doğa tutkunlarına farklı deneyim sunuyor.

07.08.2024 16:56
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes AŞ'nin Erciyes Dağı'nın zirvesine düzenlediği tırmanışlar, 10 Ağustos'ta başlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bulutlara ulaşan ve 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip zirvesiyle kışın kayak keyfi sunan Erciyes Dağı, yaz aylarında da doğaseverlere zirve tırmanışı heyecanı yaşatıyor.

İç Anadolu'nun zirvesi konumundaki Erciyes'e profesyonel dağ rehberleri eşliğinde düzenlenen tırmanışlar, doğa tutkunlarına farklı deneyim sunuyor.

Bu yıl 10 Ağustos'ta başlayacak tırmanışlarda dağcılar, Tekir bölgesinde toplandıktan sonra zirve tırmanışını gerçekleştirecek.

Detaylı bilgi almak ve zirve tırmanışına katılmak isteyenler 0352 342 39 17 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilecek.

Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı spor ayakkabı, küçük sırt çantası, mont, polar, gözlük, şapka, sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Zirve tırmanışları yaz sezonu boyunca her hafta sonu devam edecek.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İç Anadolu, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'na tırmanışlar başlıyor - Son Dakika

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