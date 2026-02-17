Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından "Erciyes Kahve Günü" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Rektör Altun, ERÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün bu yıl eğitim -öğretime başlamasının sektör için önemli olduğunu belirtti.

Kayseri'nin yemek zenginliğine dikkati çeken Altun, üniversite olarak bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Turizm Fakültesi Dekanı Güllü ise ilk kez kahve üzerine bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Güllü, fakülte olarak gastronomi alanında bilimsel çalışmalar yürütürken, sektör işbirliğini de geliştirmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker moderatörlüğünde kahvenin yolculuğu ve Türk kahve kültürü konusunda panel gerçekleştirildi.

Altun ve davetliler, daha sonra kahve stantlarını gezerek kahve ikramına katıldı.

Ayrıca Turizm Fakültesine hayırsever tarafından kazandırılan Fıesta Ankastre Uygulama Mutfağının açılışı gerçekleştirildi.