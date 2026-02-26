Erciyes Kara Yolu Trafiğe Kapandı - Son Dakika
Erciyes Kara Yolu Trafiğe Kapandı

26.02.2026 23:09
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri- Erciyes kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun tipi nedeniyle saat 20.45 itibarıyla Hisarcık Taşmekan mevkiinden, Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

