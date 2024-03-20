Erciyes Kayak Merkezi, İskandinav ülkelerinden misafir ağırlayacak

Erciyes Kayak Merkezi, önümüzdeki sezon İskandinav ülkelerinden misafir ağırlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kayak merkezindeki oteller ile İskandinav ülkelerinde faaliyet gösteren turizm firması arasında anlaşma imzalandı.
Kayak merkezinde incelemelerde bulunan firma yetkilileri, gelecek sezon itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'dan misafir getirecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen turizm firması yöneticisi Janis Frangiskos, Erciyes'te olduğu için kendini ayrıcalıklı hissettiğini belirtti.
Dağın her yerini deneyimlediğini anlatan Frangiskos, "Teleferikleri ve pistleri gördüm. Burada herkes için her imkanı bulabilirsiniz. 'Kültür kayağı' olarak adlandırdığınız konsept Erciyes ve Kapadokya'yı birbirine çok iyi bağlamış, çok iyi uyum sağlamış." ifadelerini kullandı.
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