Erciyes Medya Ödülleri'nde AA İki Ödül Kazandı - Son Dakika
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Erciyes Medya Ödülleri'nde AA İki Ödül Kazandı

Erciyes Medya Ödülleri\'nde AA İki Ödül Kazandı
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti etkinliğinde, Anadolu Ajansı muhabirleri iki ödül aldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) tarafından düzenlenen "Erciyes Medya Ödülleri" kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 2 ödüle layık görüldü.

Kentteki bir salonda düzenlenen törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, gazetecilerin de kamu hizmeti yaptığını söyledi.

Kayseri'de gazetecilerin bu bilinçle çalıştığının altını çizen Çiçek, kentteki yerel basının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra halkı seferber etmek için büyük emek verdiğini belirtti.

Ödül alanları tebrik eden Çiçek, görev süresi boyunca gazetecilerle uyumlu bir çalışma ortamına sahip olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de gazetecilik mesleğini icra edenlerin yorum ve önerileriyle şehre değer kattığını ifade etti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ ise basın camiasında çözüm bekleyen sorunların olduğunu kaydetti.

Bu sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarına değinen Kösedağ, "Dijital dönüşüm, ekonomik zorluklar, yerel medyanın sürdürülebilirliği ve mesleki hakların güçlendirilmesi, hepimizin ortak gündemidir. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak bu sorunların takipçisi olmaya, meslektaşlarımızın hak ve hukukunu kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA'ya 2 ödül

Törende, AA muhabirlerinden Ergün Haktanıyan "Bisiklet almak için kaynakçı oldu" adlı karesiyle "Yılın Fotoğrafı", Esma Küçükşahin de "Kara yapıklılar, baş bağlama geleneğini yıllardır sürdürüyor" haberiyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada 2025 yılı için çeşitli dallarda birinciliğe layık görülen 8 eserin sahibine ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan 7 gazeteciye de ödülleri takdim edildi.

Öte yandan, "Ulusal Basın" kategorisinde Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, A Haber Haber Müdürü Cihan Narlı, Diriliş Postası Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ersoy Dede, Türkgün Gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek, Bengü Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Kadir Yıldız, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk, Diriliş Postası yazarı Çetin Ağaşe, haber spikeri ve eğitimci Merve Özkan, A Haber Araştırma ve Planlama Şefi Burhan Aytekin, TV100.com yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, Sabah Gazetesi yazarı ve TRT Spor yorumcusu Fatih Doğan, TRT muhabiri Süleyman Kaçmaz ve TRT yönetmeni Ahmet Onmaz da ödüle layık görüldü.

Gazetecilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kayseri, Erciyes, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Medya Ödülleri'nde AA İki Ödül Kazandı - Son Dakika

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