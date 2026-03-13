Erciyes'te Kar Voleybolu Turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek "kar voleybolu" turnuvasının kış turizmine ve şehrin sporuna katkı sunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "kar voleybolu" turnuvası yarın Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımındaki Tekir Kapı bölgesinde kurulan Kar Voleybolu Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Rekabet ve eğlencenin bir arada yaşanacağı turnuvanın, hem sporcular hem de izleyiciler için keyifli anlara sahne olması bekleniyor.