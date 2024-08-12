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Erciyes'te meteor yağmuruna 'bulut' engeli

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te meteor yağmurunu izlemeye gelen vatandaşlar bulut engeline takıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te meteor yağmurunu izlemeye gelen binlerce vatandaş, 2650 rakımda yerini aldı. Gökyüzünün bulutlu olması sebebiyle meteor yağmurunu izleyemeyen vatandaşlar, eğlenme alanlarında güzel vakit geçirdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman, "Gelenekselleşen Perseid Meteor Yağmuru'nun 4'üncüsünü yapıyoruz. Yine binlerce insan geldi. Şehir dışından gelenler var. Geçen sene Amerika'dan misafirlerimiz vardı. Dünyaca ünlü astronot dergilerinde burada yapılan faaliyetler yayınlanmıştı. O sayede yurt dışından gelenler var. Bu durum da bizi çok mutlu etti. Yine binlerce hemşehrimizle beraberiz. İnşallah yine gökyüzünde bir görsel şölene tanıklık edeceğiz. Erciyes A.Ş.'miz ve Bilim Merkezimiz, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin güzide kuruluşu iş birliğinde program yapılıyor. Burada hem gökyüzü gözlemi yapacağız hem yarışmalar yapacağız, hem biraz öğreneceğiz ve bilgi dağarcığımızı artıracağız. Bir farklılık oluşturacağız. Sıcaklar devam ediyor ancak biz burada hepimiz paltolarımızlayız. Serin bir hava var. İnşallah çok güzel bir faaliyet olacak. Ben herkese bol eğlence diliyorum" ifadelerini kullandı.

Meteor yağmurunu izlemek için Erciyes'e gelen bir vatandaş ise, "Geçen sene meteor yağmurunu biz kendi mahallemizden izlemiştik. Belediyemizin böyle bir etkinliğinin olduğunu duyduk. 'Seneye Erciyes'te izleyelim' dedik. Bu sene de maalesef şansımıza hava kapalı. Şu anda hiçbir yıldız falan gözükmüyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Biz de heyecanla ve merakla bekliyoruz" dedi.