Erciyes'te Temizlik Seferberliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciyes'te Temizlik Seferberliği

Erciyes\'te Temizlik Seferberliği
12.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te çevre temizliği çalışmaları yaptı, atıklar toplandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çevre temizliği ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir ve Hacılar bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alanda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tekir Bölgesi, Hacılar Bölgesi, Tekir Piknik Alanı ve Erciyes Dağı yolu üzerinde yürütülen çalışmalarda, çevreye bırakılan atıklar toplandı.

Ekipler tarafından ayrıştırılan cam, plastik ve ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te Temizlik Seferberliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:00:32. #7.12#
SON DAKİKA: Erciyes'te Temizlik Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.