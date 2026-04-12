Erciyes\'te Temizlik Seferberliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, çevre temizliği ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Erciyes Dağı eteklerinde yer alan Tekir ve Hacılar bölgeleri başta olmak üzere geniş bir alanda kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Tekir Bölgesi, Hacılar Bölgesi, Tekir Piknik Alanı ve Erciyes Dağı yolu üzerinde yürütülen çalışmalarda, çevreye bırakılan atıklar toplandı.

Ekipler tarafından ayrıştırılan cam, plastik ve ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılacak.