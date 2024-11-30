Erdal Beşikçioğlu, Kayyum Atamalarını Eleştirdi - Son Dakika
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Erdal Beşikçioğlu, Kayyum Atamalarını Eleştirdi

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, kayyum atamalarının demokratik bir yapının sonucu olmadığını belirtti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldıklarını ifade etti.

30.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:55
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(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Kayyumların hiçbirisinin arkasında değiliz tabii ki. Demokratik bir yapının sonucu değil maalesef. Katılmak mümkün değil, sadece ona değil kreşlerle ilgili görüşlere de katılmak mümkün değil" dedi.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki parti genel  merkezindeki belediye başkanları toplantısı başladı. Toplantı öncesi "kayyum" atamalarını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Kayyumların hiçbirisinin arkasında değiliz tabii ki. Demokratik bir yapının sonucu değil maalesef. Bu bağlamda da burada neler yapılabileceği ve yarınları nasıl sağlayabileceğimiz konusunda bir toplantı yapıyoruz. Katılmak mümkün değil, sadece ona değil kreşlerle ilgili görüşlere de katılmak mümkün değil. Daha sağlıklı bir geleceği inşa etme adına yapılan bu toplantıya katıldık. Umarım hepimiz için hayrolur."

"Düşünenin üstesinden gelirsiniz, en büyük arıza da burada çıkar zaten"

Beşikçioğlu, Özgür Özel'e Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açılmasını da "Bunu ben değil daha önceden birçok yazarımız söylemişti zaten; 'eğer siz düşüncenin üstesinden gelemiyorsanız düşünenin üstesinden gelirsiniz' ki en büyük arıza da burada çıkar zaten'" ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçioğlu, Kayyum Atamalarını Eleştirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erdal Beşikçioğlu, Kayyum Atamalarını Eleştirdi - Son Dakika

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