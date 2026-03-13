Erdal Beşikcioğlu Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ile makamında bir araya geldi. Beşikcioğlu, "Görüşmemizde, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki dostane ilişkiler çerçevesinde özellikle kültür ve sanat alanında yerel yönetimler düzeyinde geliştirilebilecek iş birliklerini değerlendirdik. Ortak projeler ve kültürel etkileşimi artıracak çalışmalar üzerine verimli bir fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

