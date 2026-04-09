Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdal Kılınç, Antalya'daki Eğitim Etkinliklerini İnceledi

09.04.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Kılınç, Antalya'da sınav süreçleri ve eğitim uygulamalarını denetledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Erdal Kılınç, Antalya'da ölçme ve değerlendirme alanına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilden öğretmenlerin katılımıyla Öğretmenevi'nde düzenlenen "Sınav Tedbir Hizmeti Eğitici Eğitimi" etkinliğinin açılışı yapıldı.

Etkinliğe katılan Kılınç, özel gereksinimli bireylerin sınav süreçlerinde daha etkin desteklenmesine yönelik eğitimlerin önemli olduğunu belirtti.

Programın ardından Kılınç, Kepez'deki Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu ve Hacı Çetin Babüroğlu Ortaokulu'nda "Ülke Geneli Ortak Sınav" uygulamalarını inceledi.

Sınav süreçlerine ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendiren Kılınç, uygulamaların eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiğini belirtti.

Ayrıca, Kepez Şerife Tufan İlkokulu'nda da üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik uygulanan "Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE)" çalışmasının sınıf ortamındaki yansımaları gözlemlendi.

Ziyaretlerde Kılınç'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş eşlik etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:35:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.