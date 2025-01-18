Erdek'te Çocuk Zil Çanına Sıkıştı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çocuğun zil çanına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Erdek'te evinde oynayan 5 yaşındaki D.D'nin parmağı, zil çanının ortasındaki deliğe sıkıştı.
Ailesi tarafından Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen çocuğun parmağının sıkıştığı yerden çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi.
Hastaneye gelen Erdek Grup Amirliği itfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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