Erdek\'te \'deniz pastanesi\' hizmeti ile kayıklarda tatlı satışı yapılıyor

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BALIKESİR'in turistik ilçesi Erdek'te 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmet ile kayıklara konulan tatlı, pasta, açma, poğaça gibi ürünler satılıyor. Kayıklarla denize açılıp, tura katılan tatilcilere satış yapanlar, sıcak altında geçimlerini sağlıyor.

Kentin 33 bin nüfuslu ilçesi Erdek, denizi, sahili ve güneşiyle yaz aylarında 350 bin tatilciyi ağırlıyor. Özellikle İstanbul ve Bursa'da yaşayan tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği Erdek'te, 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmet ile kayıklara konulan tatlı, pasta, açma, poğaça gibi ürünler satılıyor. Denize açılan vatandaşlar, kayıklara koydukları ürünleri deniz turuna çıkan tatilcilere satarak geçimlerini sağlıyor.

Kayıkla unlu mamul satarak ailesini geçindirdiğini söyleyen Aslı Akan, "Güneşin altında çok yoruluyorum ama mecburum. Pastaneden aldığım ürünleri satmadan evime gitmiyorum. Bu seneki işlerimiz, geçen yılla oranla daha az" dedi.

'MOTOR İLE TURLARA KATILANLARA SATIŞ YAPIYORUM'

Pastanede yevmiye ile çalıştığını söyleyen Ahmet Candursun da "Genellikle öğleden sonra satışa çıkıyoruz. Açma, simit, kek, Alman pastası, çikolatalı pasta, poğaça ve unlu kurabiye çeşitlerim bulunuyor. Bunları 20 lira ile 50 lira arasında satıyorum. Kullandığım kayık ile sahilden 50 metre açılıp, motor ile turlara katılan kişilere de satış yapıyorum" diye konuştu.

Erdek'te tatil yapanlar da 'deniz pastanesi' olarak adlandırılan hizmetten memnun olduklarını, istedikleri zaman denizde tatlı yiyebildiklerini söyledi.