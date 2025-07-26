Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazadan 2 kişi yaralandı.
Ali K'nın kullandığı 17 ADN 908 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, Doğukan Ö. yönetimindeki 34 HMF 077 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüleri yaralandı.
Yaralı sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erdek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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