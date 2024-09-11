Erdek'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Erdek'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Erdek\'te Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Sürücü, çarptığı palmiye ağacıyla birlikte yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tır, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

11.09.2024 12:17
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde trafik kazasında yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Bandırma yönünden gelen Ümit Aylaz yönetimindeki 03 VY 230 plakalı tır, ilçe merkezi girişindeki Muratbayırı mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Yolun kenarındaki palmiye ağacına çarpıp devirerek duran aracın sürücüsünün yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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