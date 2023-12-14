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Erdek'te turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılacak - Son Dakika
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Erdek'te turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılacak

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılması ve bayrak sayısının artırılması amacıyla toplantı yapıldı. Toplantıda, plajların ve işletmelerin mavi bayrak alabilmek için yerine getirmesi gereken kriterler anlatıldı. Erdek Belediyesi, pandemi ve müsilaj nedeniyle verilen aradan sonra mavi bayrak çalışmalarına tekrar katıldıklarını belirtti.

Erdek\'te turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılacak
14.12.2023 - 09:53,
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde, turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılması ve bayrak sayısının artırılması amacıyla toplantı yapıldı.

TÜRÇEV Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi Koordinatörü Doğan Karataş'ın da sunum yaptığı toplantıda, plajların ve işletmelerin mavi bayrak alabilmek için yerine getirmesi gereken kriterler anlatıldı.

Karataş, açılış konuşmasında, "Erdek, ilk turizm faaliyetlerinin başladığı yer olarak bilinir ama zamanla bu yatırım faaliyetleri Antalya'ya kaydı. Yabancı turist ülkemize gelirken bir güvence arıyor. Bu güvencelerden biri de mavi bayrak. Biz Erdek'e mavi bayrak aracılığıyla nasıl bir destek sağlarız, onun için buradayız." dedi.

Erdek Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öznur Ak Alakuş da Erdek Belediyesi olarak ilk kez 2014 yılında plajlarda 3 mavi bayrak dalgalandırdıklarını hatırlatarak, "Ancak pandemi ve müsilaj nedeniyle verilen 2 senelik aradan sonra bu çalışmalara tekrar katıldık." diye konuştu.

Toplantıya, Erdek Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Ay ile bölgedeki turizm işletmecileri katıldı.

Yapılan toplantıyla Erdek'e mavi bayrakları yeniden kazandırmak ve bayrak sayısını arttırmak hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erdek'te turizm tesislerine yeni mavi bayraklar kazandırılacak - Son Dakika
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