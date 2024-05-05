Erdek\'te uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı.
Zeytinli Mahallesi'nde 2 şüphelinin uyuşturucu madde üretip sattığı ihbarı üzerine Erdek Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.
İ.B. ve A.T'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 675 gram sentetik uyuşturucu, bardaklara ekilmiş 18 kök Hint keneviri, hassas tartı, el tartısı, kamera, esrar kurutma cihazı, 10 mor ışık ampulü, ısı ölçer, 2 mikroskop ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
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