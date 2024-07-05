Erdem Bayazıt'ın ölüm yıl dönümünde söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Erdem Bayazıt'ın ölüm yıl dönümünde söyleşi düzenlendi

Erdem Bayazıt\'ın ölüm yıl dönümünde söyleşi düzenlendi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Erdem Bayazıt adına düzenlenen söyleşi, şairin vefatının 16. yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Söyleşide, Bayazıt'ın şiirleri okundu ve konuşmacılar, şairin eserleri ve kişiliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

05.07.2024 20:01
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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce şair ve yazar Erdem Bayazıt adına, vefatının 16. yılında "Sebep Ey" başlıklı söyleşi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde düzenlendi.

Edebiyat çevrelerince "Yedi Güzel Adam"dan biri olarak anılan şair, akciğer kanseri sebebiyle 69 yaşındayken 5 Temmuz 2008'de İstanbul'da vefat etmişti. Bayazıt'ın ölüm yıl dönümünde şiirler okundu.

Söyleşide şair ve yazar Ahmet Murat Özel, yazar Furkan Çalışkan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Yılmaz, "Erdem Bayazıt hakikaten mısrasıyla, yaşantısıyla, beşeri ilişkileriyle tanınması gereken, insani yönlerinin bilinmesi gereken kişidir." dedi.

"Her birinin üslubu, sanatı ifade ediş biçimleri birbirinden farklı"

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal "Yedi Güzel Adam" dizisine Bayazıt'ın kitabının ilham olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Ankara'da bu şairlerin hepsinin işleri var. Onları orada küçük bir odada bir araya getirip, bunca imkansızlığa rağmen o dergiyi çıkarmak için bu kadar heyecanlandıran şey 'nedir' sorusunu sorduk. O gün için düşüncelerini söyleyebilecekleri aygıt dergiydi. Onların söyleyecek sözleri vardı. O söyleyecekleri söz onları derinden etkiliyor ve heyecanlandırıyordu. O zaman dedim ki 'biz bunu dizi yapalım'. Bence içlerinde Anadolu'nun hikayesini, kolektif duygusunu en güzel Erdem Bayazıt anlatıyordu."

Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise "Yedi Güzel Adam"ın Mavera'yı farklı bir dil ve anlayışla kurduklarını söyleyerek, "Şiirleriyle, hikayeleriyle, yorumlarıyla yeni bir akım gelişti. Her birinin üslubu, sanatı ifade ediş biçimleri birbirinden farklı. Hepsi birer ayrı cevher. Hepsindeki ortak şey şudur, kökleri evrensel, inanç ve değer bakımından evrensel, evrensel İslami değerleri ve İslam medeniyetini sahipleniyorlar. Kimi zaman öz Türkçeyle, heceyle, farklı üsluplarla yaptılar." diye konuştu.

"Erdem Bayazıt, modern şiirle tanışmak için iyi bir isim"

Ahmet Murat Özel de Bayazıt'ı okurken şiirler arasında köprü hissiyatı oluştuğuna işaret ederek, "Bayazıt, modern şiirle henüz yeni karşılaşmış okurlar arasında bir köprüydü. Önce Erdem Bayazıt'ı fark etmemiz bundan kaynaklanıyor. Modern şiirle tanışmak için iyi bir isim. Bu alanda okuma yapmak isteyen birine, kendisini önermenin doğru bir strateji olduğunu düşünüyorum. Modern şehirle ve İstanbul'un kaotik yönüyle karşılaşmasının doğrudan şiirlerine yansıyan yönü var. Evrensel modernleşmeye katıldığı yer, Mavera'dan sonra evrensel İslamcılık düşüncesi olduğu görülebilir." ifadesini kullandı.

Bayazıt'ın yeniliğe karşı tepkisini dile getiren yazar Furkan Çalışkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünün şiirini yazarken biz yeni insan tipini tanıyor muyuz? Bu benim şüphe ettiğim bir soru. Fakat Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Sezai Karakoç gibi isimler kendi çağlarında yeni insanı hemen tanıdılar. Bundan hoşlanmadılar. Bu da yeni insan karşısında muğlaklığı hızlıca geçmelerine sebep oldu. Bayazıt, her zaman bu yeni insan ya da yeni insanın kurduğu yeni dünya, yeni şehir, yeni mimari ve yeni yaşam biçimine karşı bir tepki bir direnç geliştirirken, Zarifoğlu o insanın karanlık yönlerindeki sanatı da anlamaya çalıştı."

Yaklaşık 1,5 saat süren program, konuşmaların ardından son buldu.

Kaynak: AA

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