Erdem, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İlim Yayma Cemiyeti Ardahan Şube Başkanı Osman Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erdem, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafı, AA'nın Ardahan bürosunu ziyaretinde inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Erdem, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını tercih etti."

Erdem, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafı, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların tamamının çok etkileyici olduğunu, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafının kendisinde iz bıraktığını ifade eden Erdem, "Yani ben bir anne ve çocuğun arasındaki bağın dünyadaki en kıymetli bağ olduğunu düşünüyorum. O açıdan bu mutlu, hüzünlü, barış, savaş, zulümde de cezada da böyledir. Yani anne ve çocuğun bağı dünyadaki var olan gerçeği en iyi yansıtan şekil olduğundan dolayı anne ve çocuğu seçtim." dedi.

Bu nedenle Anadolu Ajansının bu faaliyetini çok önemli gördüğüne değinen Erdem, şunları kaydetti:

"Ajansın bu faaliyetini hem tebrik ediyorum hem de gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyorum. Şöyle ki, bir yıl içerisinde dünya üzerinde yaşanmış çok önemli olaylara, durumlara dikkat çekmemizi sağlıyor. ve insan hafızası zayıftır, unutkandır. Bunun burada diri kalmasına vesile oluyor."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.