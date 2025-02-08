Erdemli'de Budanan Dallar İhtiyaç Sahiplerine Odun Olarak Dağıtılıyor - Son Dakika
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Erdemli'de Budanan Dallar İhtiyaç Sahiplerine Odun Olarak Dağıtılıyor

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Erdemli Belediyesi, ağaçların budanması sonucu oluşan dalları odun haline getirerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyor. Bu geri dönüşüm sayesinde hem israf önleniyor hem de kış aylarında evler ısıtılıyor.

08.02.2025 11:43  Güncelleme: 11:49
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Erdemli'de budanan dallar odun oluyor, vatandaşların evleri ısınıyor

MERSİN - Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından ilçede ağaçların gelişimi için budanan dallar, odun haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak gönülleri ısıtacak bir geri dönüşüm için değerlendiriliyor.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçların gelişim süreci için önemli bir etken olan budama işlemlerinin ardından kurumun çiçek serası alanına götürülen odunlar küçük parçalara ayrılıyor. Sobalara uygun hale getirilen odunlar, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ekipler tarafından ulaştırılıyor. Doğal yaşamı bozmadan yapılan geri dönüşüm sayesinde israfın önüne geçilirken, kış aylarında evler ısıtılarak yüzler güldürülüyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin her daim yanında olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz budanan ağaçları geri dönüşüme kazandırıyor ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyor. Erdemli Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her ihtiyacında her daim yanındayız"dedi.

Belediyenin odun yardımından faydalandığı için mutlu olduğunu aktaran Ayşe Yıldız, " Belediyenin budanan ağaçları ihtiyacı olan vatandaşlara verdiğini duyduk, dağıttığını duyduk. Biz de müracaatımızı yaptık. Sağ olsun onlar da bize kendileri getirdi. Evimizin önüne kadar yıktılar. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de Budanan Dallar İhtiyaç Sahiplerine Odun Olarak Dağıtılıyor - Son Dakika

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