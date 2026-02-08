Meski Genel Müdürlüğü, Hacıhalilarpaç\'ın İçme Suyu Altyapısını Yeniledi

(MERSİN) - Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu şebeke hatlarını yenileyerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesine bağlı Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde içme suyu altyapısını yenilemeye yönelik önemli bir çalışmayı tamamladı. Gerçekleştirilen faaliyetler ile mahallenin altyapısı daha dayanıklı hale getirildi.

MESKİ tarafından toplam 7 bin metrelik içme suyu hattı yenilendi

Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde yaklaşık 35 yıl önce döşenmiş ve ekonomik ömrünü tamamlamış 5 bin 300 metrelik içme suyu şebeke hattı, MESKİ tarafından yenilendi. Yenileme çalışmasıyla mahalle sakinlerine daha kesintisiz ve kaliteli içme suyu temini sağlandı. Ayrıca, Karacaoğlan kaynağından mahallenin içme suyu deposuna su iletimi sağlamak amacıyla 1700 metre uzunluğunda terfi hattı döşendi. Bunun yanı sıra mahallede bulunan içme suyu deposunda bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Mahalle sakini Abdurrahman Gültekin, içme suyundan dolayı uzun süredir problem yaşadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hacıhalilarpaç sakinleri olarak Büyükşehir'den aldığımız hizmetlerden çok memnunuz"

"Vatandaş olarak Büyükşehir'e istekte bulunduk. Allah razı olsun. Bu isteklerimizi karşılamak amaçlı ne gerekiyorsa yapıldı. 30-35 yıllık eski isale hattı kullanılamaz durumdaydı. Çok sıkıntı çekiyorduk. Bazı bölgelere su gitmiyordu. Şu an o sıkıntıların giderilmesi amacıyla proje yenilemesi yapıldı. Hattımız değişiyor. Artık bundan sonra bizim köyümüzün 50-60 yıl böyle bir problemi olmaz. Her aradığımızda MESKİ'ye ulaşıyoruz. Allah razı olsun gereken neyse yapılıyor. Biz Hacıhalilarpaç sakinleri olarak Büyükşehir'den aldığımız hizmetlerden çok memnunuz. Bizim köyümüz tarihi bir köy. Başka yönetimlerden görmediğimiz hizmeti şimdiki yönetimden görüyoruz. Daha ne isteriz… Büyükşehir Belediyesi'nden, çalışanlarından, Vahap Başkanım'dan Allah razı olsun."

Hacıhalilarpaç Mahalle Muhtarı Mehmet Taş, eskiyen boruların yıllardır patlak vermesinden dolayı kesintiler yaşandığını belirterek, "Vahap Başkanım'dan, MESKİ çalışanlarından Allah razı olsun. Bu mağduriyeti giderdiler" dedi.

Mahalle sakini Ramazan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "30 yıllık içme suyu borumuzu yeniledi. Borular sürekli su arızası veriyordu. MESKİ'de çalışan arkadaşları sürekli arıyorduk. Günlük 3-4 sefer geldikleri zamanlar oluyordu. Ondan dolayı da MESKİ'de çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlarımıza güvenilir içme suyu sağlanmıştır"

MESKİ Erdemli Şubesi'nde teknik işler sorumlusu olarak görev yapan Hüseyin Şahin, "Kullanım ömrünü tamamlamış 5 bin 300 metre şebeke hattı ile 1700 metre ana isale hattı olmak üzere toplamda 7 bin metre içme suyu hattı yenilenmiş, ayrıca içme suyu deposunun tadilatı yapılarak vatandaşlarımıza güvenilir içme suyu sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.