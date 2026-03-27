Erdemli'de Kötü Kokuya Sebep Olan 7 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Koyuncu Mahallesi'nde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi.
Adrese giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizlik çalışması yaptı.
Evden 7 kamyon çöp çıkarıldı.
