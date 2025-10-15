Erdemli\'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: 7 Ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada yaralılardan Hakan Yılmaz (50) da kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 7'ye çıktı. Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz Cemal Karakuş (29), 33 VLP 55 plakalı minibüsünün, virajda kontrolünü kaybedip 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

EHLİYETSİZ MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz, Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ümmü Demir ile Mustafa Uçman, tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. Hakan Yılmaz da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Öte yandan, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Cemal Karakuş da dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.