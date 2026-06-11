Erden Timur Tahliye Edildi - Son Dakika
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Erden Timur Tahliye Edildi

11.06.2026 17:09
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Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tutukluluk durumu sona erdi.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Erden Timur hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu soruşturması sürdürülüyor.

Timur'un avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu.

Savcılık da Timur'un tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren sulh ceza hakimliği, Timur'un tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA

Galatasaray, Erden Timur, Sportif AŞ, 3. Sayfa, Finans, Güncel, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erden Timur Tahliye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Derman Aksoy Derman Aksoy:
    çocuklarımız büyüyo ve bu tür haberler görüyo! gençler artık kimseye güvenmio! ne tür örnek gösteriyoz biz onlara! bu ülkenin geleceği nasıl olur ben anlayamıyo! çocuklarımızın yüzüne nasıl bakıcaz 0 0 Yanıtla
  • Suna Kerimzadeoğlu Suna Kerimzadeoğlu:
    bu tür para aklama olayları doğaya çevreye hiç mi kimse bakmıyo herkes kendi çıkarını düşünüyo toplum olarak hiç mi değişmicez 0 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Büyükkal Ömer Faruk Büyükkal:
    avrupada böyle bir olay olsa hemen düzeltiyo ama bizde her şey yıllar sürüyo işte bu ülkenin hali 0 0 Yanıtla
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