Erdoğan: AK Parti\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı pazar günü açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi.

Erdoğan, yapımı tamamlanan yeni AK Parti Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunup, genel başkan yardımcılarından bilgi aldı.

Buradan ayrılıp AK Parti Genel Merkezi'ne geçerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayını pazar günü İstanbul'da duyacak mıyız?" sorusunu "Duyacaksınız." şeklinde yanıtladı.

"Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." dedi.

Erdoğan, "Ankara adayınızı Ankara'da mı açıklayacaksınız?" sorusunu "Onu da Ankara'ya bırakıyoruz, Ankara'da açıklayacağız." diye cevapladı.

"Seçim beyannamesinde bizi neler bekliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, beyannameyi Ankara'da yeni konferans salonunda açıklayacaklarını bildirdi.

"Pazar günü yarıya yakını açıklanır"

"Pazar günü kaç aday açıklanır?" sorusuna Erdoğan, "Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız." cevabını verdi.

Gazetecilerin "keyfinizi yerinde gördük" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zamanki gibi." karşılığını verdi.

Erdoğan, konuşmasının ardından yerel seçim çalışmaları için AK Parti Genel Merkezi'ne geçti.