Erdoğan: Barış ve istikrar için sorumluluk alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz"
Kaynak: AA
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