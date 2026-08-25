Erdoğan: Barış Planları, Şebekelerin Planlarını Bozuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkes için barış istedikçe, cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, vatandaşlarıyla birlikte bölgesindeki herkes için barış istedikçe, cinayet şebekelerinin kan ve çatışma üzerine kurulu planları bozuluyor."
Kaynak: AA
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