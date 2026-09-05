Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Adalı'yı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme, kulübün gündemindeki konular ve spor dünyasına dair gelişmeler çerçevesinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, kabulün gerçekleştiği doğrulandı; ancak görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi. Bu ziyaret, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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