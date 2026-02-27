Erdoğan Brüksel'de İftara Telefonla Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan Brüksel'de İftara Telefonla Katıldı

27.02.2026 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen iftar programına telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen iftar programına telefonla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından Brüksel'de düzenlenen iftar programına telefonla bağlanarak katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla katılımcılara hitabında şunları kaydetti:

"Uluslararası Demokratlar Birliğinin genç mensupları, sizleri, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in çok farklı, müstesna bir gecesinde en kalbi duygularla selamlıyorum, geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah. Biz de bu akşam Ankara'da gençlerimizle, sporcularımızla güzel bir iftar yaptık ve iftardan sonra da İstanbul'a döndüm, İstanbullu gençlerle havalimanında bir arada olduk. Önce Ankara'dan uğurladılar şimdi de İstanbul'da karşıladılar. Hepsiyle ramazanın coşkulu bir gecesini geçirmenin güzelliğini yaşadık. Sizleri de en kalbi duygularla selamlıyorum."

Doğum gününün tebrik edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara teşekkürlerini iletti.

İftarın ardından gerçekleştirilen sohbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımcılara telefon bağlantısıyla seslendiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Sırakaya, paylaşımına, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir telefon bağlantısıyla Avrupa'daki vatandaşlarımıza selamlarını iletmesi ramazanın bereketi oldu. Belçika Brüksel'de UID tarafından düzenlenen MKYK ve Bölge Başkanları iftarı sonrasındaki hasbihalimiz bu güzel sürprizle taçlandı. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman vatandaşının yanında." notunu düştü.

Sırakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutlayarak, "Allah ömrünüzü bereketli eylesin, nice senelere Sayın Cumhurbaşkanım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, Belçika, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan Brüksel'de İftara Telefonla Katıldı - Son Dakika

İstanbul’da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Bu ülkeye gidecekler dikkat Sizi de paket edip geri gönderebilirler Bu ülkeye gidecekler dikkat! Sizi de paket edip geri gönderebilirler
ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre’de başladı ABD ile İran arasındaki 3. tur müzakereler Cenevre'de başladı
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak
Arda Güler’e maç sonu büyük sürpriz Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi Cezalı Mourinho maçı bakın nereden izledi

00:57
Salladık ama yıkamadık Fenerbahçe, Avrupa’ya galibiyetle veda etti
Salladık ama yıkamadık! Fenerbahçe, Avrupa'ya galibiyetle veda etti
23:42
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina’yı salladılar ama yıkamadılar
3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina'yı salladılar ama yıkamadılar
23:19
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
Çalışanını elektrikli testereyle ağır yaralayan çiftlik sahibi ormanlık alanda yakalandı
22:31
Ukrayna, Rus İHA’sını böyle vurdu
Ukrayna, Rus İHA'sını böyle vurdu
21:54
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana’da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz
21:31
Deprem uzmanından Kahramanmaraş’taki depreme ilişkin ilk yorum 6 Şubat detayı dikkat çekti
Deprem uzmanından Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin ilk yorum! 6 Şubat detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 02:08:34. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan Brüksel'de İftara Telefonla Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.