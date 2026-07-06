Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile Görüştü

06.07.2026 16:23
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun eşlik ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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