Erdoğan'dan BAE ve Katar Liderlerine Telefon Görüşmesi

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, her iki ülkeye yönelik saldırılar ve bölgedeki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan ile yaptığı görüşmede BAE'ye yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini iletti ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de saldırılar dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Görüşmede, Katar'daki son duruma ilişkin bilgi alındığı belirtildi.