Erdoğan, Berçelan Yaylası'ndaki Kadın Şenliği'ne Telefonla Katıldı - Son Dakika
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Erdoğan, Berçelan Yaylası'ndaki Kadın Şenliği'ne Telefonla Katıldı

17.07.2026 19:48
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Hakkari'nin 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nda düzenlenen "Kadın Şenliği"ne katılanlara telefonda seslenerek, İstanbul'dan selam ve sevgilerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Saklı Cennet Berçelan'dan Terörsüz Türkiye'ye Tek Yürek" sloganıyla gerçekleştirilen Kadın Şenliği'nin gerçekleştirildiği yaylada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayladaki kadınlara telefon aracılığıyla şöyle seslendi:

"Hakkarili hanım kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Erdoğan, bir vatandaşın Hakkari'ye davet etmesi üzerine, "İnşallah." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan da "Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün artık bu yaylalarda terör konuşulmuyor, terörün adı dahi anılmıyor. Sayenizde kadınlarımız bugün zılgıtlarla, halaylarla bu şenlikte buluştu." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, bölgede sağlanan güven ortamına dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Berçelan Yaylası'ndaki Kadın Şenliği'ne Telefonla Katıldı - Son Dakika

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