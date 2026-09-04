Erdoğan'dan Fatma Zehra Önen ve Sıddık Eraslan için taziye mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Fatma Zehra Önen ve Sıddık Eraslan için taziye mesajı

Erdoğan\'dan Fatma Zehra Önen ve Sıddık Eraslan için taziye mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen ile eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayımladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen ile eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıddık Eraslan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fatma Zehra Önen'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 1994-2009 yılları arasında üç dönem Çekmeköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Sıddık Eraslan'ın vefatı dolayısıyla da başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Merhuma Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Fatma Zehra Önen ve Sıddık Eraslan için taziye mesajı - Son Dakika

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