Erdoğan'dan fon krizi açıklaması: Gerekli adımların süratle atılmasını temin ediyoruz - Son Dakika
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Erdoğan'dan fon krizi açıklaması: Gerekli adımların süratle atılmasını temin ediyoruz

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Erdoğan\'dan fon krizi açıklaması: Gerekli adımların süratle atılmasını temin ediyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, sermaye piyasalarının işleyişine yönelik yeni idari ve hukuki düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini, yarın ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, ekonomi yönetimi ve ilgili kurumların yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, sermaye piyasalarının işleyişine yönelik yeni idari ve hukuki düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini, yarın ekonomi kurmayları ve sorumlu kurumların yöneticileriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugünkü Kabine Toplantımızda, 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduk. Adalet Bakanımız ile Hazine ve Maliye Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili Kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz, bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Bu konudaki kararlılığımızı şüpheye mahal vermeyecek biçimde zaten ortaya koyduk.

"HİÇ KİMSENİN EKONOMİMİZE ZARAR VERMEYE, YATIRIMCILARI TEDİRGİN ETMEYE HAKKI YOKTUR"

Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların süratle atılmasını temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzubahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep, yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla Batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyorum. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez.

"DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI YOĞUN BİR MESAİ İÇİNDEDİR"

Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır. Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar gerek hisse senetleri üzerinden oynanan çevirilerle haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kuralları içinde, hukuk devleti sınırları dahilinde, maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır."

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanFon kriziPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

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