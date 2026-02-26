Erdoğan'dan Hocalı Katliamı Anması

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Erdoğan, X hesabından yayımladığı mesajında, "Hocalı Katliamı'nın 34'üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.