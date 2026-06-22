Erdoğan'dan Irak Başbakanı'na davet - Son Dakika
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Erdoğan'dan Irak Başbakanı'na davet

22.06.2026 21:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediklerini; özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.

Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.

Kaynak: ANKA

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