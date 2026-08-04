Erdoğan, Maraş'ta ölen öğrenci ailelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti; görüşmede Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de hazır bulundu.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yer aldı.
Kaynak: ANKA
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