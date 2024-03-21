Erdoğan'dan Muhalefete: Türkiye Daha Bir Sene Önce 53 Bin Canını Yitirmemiş Gibi Hareket Ediyorlar - Son Dakika
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Erdoğan'dan Muhalefete: Türkiye Daha Bir Sene Önce 53 Bin Canını Yitirmemiş Gibi Hareket Ediyorlar

Erdoğan\'dan Muhalefete: Türkiye Daha Bir Sene Önce 53 Bin Canını Yitirmemiş Gibi Hareket Ediyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'teki mitinginde muhalefeti eleştirerek, depreme hazırlık konusunda dertlerinin olmadığını söyledi. Erdoğan, depremle ilgili çalışmalara önem verdiklerini vurgulayarak, Kilis'te bin 494 konutun kurasını çektiklerini ve depremzedelere 72 milyon lira kira yardımı yaptıklarını belirtti. Ayrıca, belediye başkan adaylarına güçlü destek istedi.

21.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:03
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kilis'te muhalefete yönelik; "Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri var. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden kat be kat daha fazla. Türkiye, daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, gibi hareket ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kilis'teki mitingine katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Kilis'in de aralarında bulunduğu deprem şehirlerimizi asla ihmal etmedik. Seçim sürecine, bölgemizdeki çatışmalara, ülkemizdeki diğer meselelere rağmen elimizi deprem bölgesinden hiç çekmedik. Kabine toplantılarımızın değişmez gündemi daima bölgede yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıydı.

Deprem ülkemizin en acil, en önemli meselesiyken halen bu çevrelerin gereken dersi almadığını üzülerek görüyoruz. Yönettikleri şehirleri depreme hazırlamak gibi ne bir dertleri var ne de böyle bir gündemleri var. Reklama harcadıkları meblağlar, depreme ayırdıkları bütçelerden kat be kat daha fazla. Depremle, kentsel dönüşümle hiçbir hedef ortaya koymuyorlar. Türkiye daha bir sene önce 53 bin canını yitirmemiş, asrın en büyük tabii afetlerinden birini yaşamamış gibi hareket ediyorlar. Ne diyelim, Allah milletimizi bu aymazların eline düşürmesin.

"ŞİMDİYE KADAR BİN 494 KONUTUN KURASINI ÇEKTİK"

Kilis'te bin 559'u konut olmak üzere toplam bin 741 hak sahibimiz bulunuyor. Şimdiye kadar toplam bin 494 konutun kurasını çektik. Bunları Kilisli hak sahipleri kardeşlerimize teslim ettik, ediyoruz. Geriye kalanların yapımı hızla devam ediyor. Bunun dışında Kilisli depremzedelerimize sadece kira yardımı olarak 72 milyon lira ödeme yaptık. Deprem çalışmalarında kullanılmak üzere şehrimize 500 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık.

Biz Kilis ve diğer vilayetlerimiz için tuğla üstüne tuğla koyalım diye adeta gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Onlar ise siyasi ikballeri uğruna her türlü gayri meşru, gayri ahlaki yola başvurmaktan çekinmiyorlar. Kaynağı karanlık para desteleriyle kule yapmak dışında ortada icraatları yok. Dolar dolar çantalar, eurolar; hayırdır, bu parayı ne yapacaksınız? Neymiş CHP'ye bina satın alacaklarmış. Kim? İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı.

Akıllı telefonla 30 saniyede yapabilecekleri basit bir işlem için neden bu kadar zahmete girdiklerini açıklayamadılar. Paranın nereden geldiği ve nereye gittiği de belli değil.

"HEP BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla biz hep belediye başkanlarımızın yanında olacağız. Sizi yalnız bırakmayacağız. Tabii bunun için önce sizlerin güçlü bir desteğine ihtiyacımız var.

İl ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ederken Cumhurbaşkanınız olarak sizlerin hakimi değil hizmetkarı olarak belediye başkanlarımla, belediye meclis üyeleriyle inşallah şehirlerimizi yepyeni, yeniden ayağa kaldıracağız. Kilisli kardeşlerimin adaylarımıza güçlü destek vereceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Muhalefete: Türkiye Daha Bir Sene Önce 53 Bin Canını Yitirmemiş Gibi Hareket Ediyorlar - Son Dakika
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