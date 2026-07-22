Erdoğan'dan 'Nefret Etme, Kek Yap' kampanyacısı Joshua Harris'e kabul - Son Dakika
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Erdoğan'dan 'Nefret Etme, Kek Yap' kampanyacısı Joshua Harris'e kabul

Erdoğan\'dan \'Nefret Etme, Kek Yap\' kampanyacısı Joshua Harris\'e kabul
22.07.2026 19:55
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı 'Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)' kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Joshua Harris'in ailesi de yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan'dan 'Nefret Etme, Kek Yap' kampanyacısı Joshua Harris'e kabul - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan 'Nefret Etme, Kek Yap' kampanyacısı Joshua Harris'e kabul - Son Dakika
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