Erdoğan, Ruanda-Kongo geriliminde Türkiye'nin desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda-Kongo Demokratik Cumhuriyeti geriliminin azaltılması için gösterilen gayretleri takdirle karşıladığını ve Türkiye’nin sürece destek verdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda- Kongo Demokratik Cumhuriyeti geriliminin azaltılması için gösterilen gayretleri takdirle karşıladığını ve Türkiye'nin sürece destek verdiğini belirtti
Kaynak: AA
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