Erdoğan'dan şehit polis ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden ve burada silahlı saldırıda yaralanan, ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADES ihbarına gittiği esnada silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.