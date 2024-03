Erdoğan: Ağrı\'ya hizmetler getirecek olanlar CHP değil

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'da; "Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz, darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ağrı'da Dörtyol Kavşağı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da Ağrı'nın 31 Mart'ta yine tercihini AK Parti'den yana yapacağına inanıyorum. Buna hazır mıyız?

"CHP'YE BİLE YEDEK TEKERLERK YAPACAK DURUMA DÜŞTÜLER"

Yine birileri çıkmış, tek parti faşizmini hortlatmak için can atan CHP ile bir olup sizlerin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Dün silah zoruyla yaptıklarını bugün örtülü baskıyla, daha önemlisi tek parti faşistleriyle gizli saklı ittifaklar kurarak gerçekleştirmenin gayreti içindeler. Öyle ki, bu uğurda yasakların, hukuksuzlukların ve baskıların sembolü olan CHP'ye bile yedek tekerlek yapacak duruma düştüler. Ne dünya eski dünya, ne Türkiye eski Türkiye. Artık demokrasisiyle, yönetim biçimiyle eğitimden sağlığa tüm kalkınma altyapısıyla yepyeni bir Türkiye var.

Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı CHP'nin kifayetsiz muhteris yöneticilerine meze edenler mi Ağrı'ya hak ettiği hizmetleri getirecek? CHP'li belediye başkan adayların buram buram ırkçılık, ayrımcılık kokan tüm söylemlerine seslerini çıkarmayanlar mı sizin hakkınızı savunacak? Ağrı'yı ve bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul edip Batı'ya şirin görünmek için kendi ülkesine ihanet derecesine varan saldırılar yapanlar mı Ağrılı kardeşlerimin geleceğini inşa edecek?

Cumhuriyet tarihi boyunca milletimizin her kesimi gibi Ağrılı kardeşlerimizin de yaşadığı sıkıntılar yok mu? Elbette var. Ama bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenmeye çalışılan kirli senaryoların bahanesi olamaz. Üstelik biz, darbecilerden, vesayetçilerden, işkencecilerden hesap sorarak milletimizin bu dönemle hesaplaşmasını da gerçekleştirdik.

"BU KARDEŞİNİZ CUMHURBAŞKANI"

Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı ile beraber durmak yok, durmak yok ve belediyelerimiz, Cumhurbaşkanı ve ekibimiz hep beraber çalışacağız.

Seçilmeleri halinde Cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarımızla her daim başkanlarımızın yanında olacağız. Belediyelerimizin sizlere getireceği her yatırımı, her eseri, her hizmeti destekleyeceğiz."