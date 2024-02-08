Erdoğan: Deprem bölgesinde 75 bin konut teslim edilecek

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutun inşasının devam ettiğini, tamamlandıkça hak sahiplerine etap etap teslim edileceğini söyleyen Erdoğan, "Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından da inşallah her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleri ile buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Adıyamanlılardan bu konuda gönüllerini ferah tutmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Adıyaman'ın bize, hükümetimize ve ittifakımıza olan inancını ve güvenini Allah'ın izniyle boşa çıkarmayacağız." diye konuştu.

Depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle yad eden Erdoğan, Adıyaman halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borçlarını ödemek için geldiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. 14 Mayıs'ta yüzde 66 oy oranıyla, 28 Mayıs'ta ise yüzde 69 gibi rekor oyla şahsımıza destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kandil'den Pensilvanya'sına terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı bu kritik seçimlerde Adıyamanlı kardeşlerimiz geleceklerine sahip çıktı. Adıyaman, 'altılı masa' denilen proje yapının ve cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi." diye konuştu.

Adıyaman halkının, acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmediğini, onların oyunlarına gelmediğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün şöyle son 8 ayda yaşananlara baktığımızda, Adıyaman'ın nasıl doğru, isabetli ve basiretli bir tercih yaptığını çok net görebiliyoruz. Türkiye'nin sonu felaketle bitebilecek çok büyük bir uçurumun kenarından döndüğü gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Beraber aylarca yol yürüdükleri, '13. Cumhurbaşkanımız' diyerek aylarca millete reklamını yaptırdıkları zatın bugün adının anılmasına dahi tahammül edemiyorlar. Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kestiler, sanki kendilerinin hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Bununla da kalmadılar, Cumhurbaşkanı adaylarının yanında yöresinde kim varsa tekmili birden hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. Dikkat edin, 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti ama CHP ve eski ortakları arasındaki kavganın, gürültünün arkası hiç kesilmedi. Her gün yeni bir skandala uyanıyor, özellikle CHP'li vatandaşlarımızın umutlarını kıran bir Bizans oyununa şahit oluyoruz.

Adıyaman, tüm propagandaya rağmen 14-28 Mayıs seçimlerindeki ferasetli tavrıyla buna 'dur' demiştir. Adıyamanlı kardeşlerimiz sadece kendi istikballerini değil, aynı zamanda 85 milyonun geleceğini de kurtardı. Bunun yanında Türkiye'ye hizmetle ve eserle geçecek altın değerinde bir 5 yıl daha kazandırdınız. Rabbim tüm Adıyaman halkından razı olsun. Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi, duanızı bizden esirgemediniz. İnşallah biz de sizleri çaresiz, sahipsiz, boynu bükük bırakmayacağız."

Cumhur İttifakı olarak vatandaşların umutlarını asla boşa çıkarmayacaklarını, devletin tüm imkanlarıyla depremzede şehirleri en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini 3 kuruşluk menfaatleri için hangi yalanlara sarıldıklarını asla önemsemiyoruz. Bunlara cevap vermek için sarf ettiğimiz her nefesi ziyan olarak görüyoruz. Eskisi, yenisi ve sütre gerisinden idare nedeniyle CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan, kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz de bunların tıynetini, kıratını, fikrini ve zikrini çok iyi biliyor. Bunun için biz sadece ve sadece işimize odaklanıyoruz. Depremzedelerimizin dertlerine nasıl en kısa sürede derman oluruz, buna bakıyoruz. Asrın felaketini yaşamış şehirlerimizi nasıl imar ve ihya ederiz, buna kafa yoruyoruz. İşçimizin, sanayicimizin, emeklimizin, esnafımızın, tüccarımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bununla uğraşıyoruz."

(Sürecek)